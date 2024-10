Municipio in ristrutturazione: lavori da 545mila euro

Nel municipio di Vezzano sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Sarà realizzato un intervento di rafforzamento dei muri perimetrali esterni cofinanziato dalla Regione con fondi destinati a lavori per la riduzione del rischio sismico in edifici pubblici strategici.

Si tratta di un’operazione dal costo di 545.800 euro di cui poco meno di 490mila euro finanziati della Regione e per la restante parete dal Comune.

Per il sindaco Stefano Vescovi si tratta di un progetto "fondamentale sotto il profilo della prevenzione ai rischi nell’edificio più importante per la gestione dei tanti servizi propri dell’amministrazione locale".

"I lavori comporteranno alcuni disagi per i cittadini che dovranno accedere ai servizi e per i dipendenti che, pur con maggiori difficoltà, saranno comunque in grado di garantire il loro lavoro per la cittadinanza" aggiunge poi il primo cittadino.

È previsto un trasloco a turno per tutti gli uffici che, in base allo stato di avanzamento delle opere, dovranno spostarsi in alta stanza sempre all’interno del municipio così come alcuni parcheggi della vicina palestra dovranno essere destinati alle necessità del cantiere per tutta la sua durata di circa sei mesi.

I lavori di rafforzamento della sede comunale sanno realizzati dalla Società Cattolica Costruzioni Edili e Stradali Spa.

m. b.