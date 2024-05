Muore pochi giorni dopo l’incidente. Disposta l’autopsia, esequie rinviate

Era tutto pronto per il funerale, già fissato per ieri pomeriggio nella chiesa a Cogruzzo di Castelnovo Sotto. Ma la magistratura, per avere certezze maggiori, ha disposto l’autopsia sul corpo di Domenica Motta, pensionata di 70 anni, stroncata dagli effetti di un malore improvviso che l’aveva colpita nei giorni scorsi nella sua abitazione, con un trasporto d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, dove è avvenuto il decesso.

Una morte per "cause naturali", legate a un malore. Ma la magistratura, quando ha saputo che la donna era rimasta coinvolta in un incidente stradale due giorni prima, ha deciso di verificare eventuali collegamenti tra il decesso e le conseguenze dello scontro tra due auto, avvenuto a Castelnovo Sotto.

In ospedale era stata portata con il marito, Giuseppe Piccoli, di 83 anni. Dopo alcune ore in osservazione, la donna era stata dimessa con una prognosi di guarigione di tre giorni. Ma due giorni dopo si è verificato il malore.

E’ probabile che possa trattarsi di un episodio legato alle patologie di cui la donna soffriva da tempo Ma il sostituto procuratore di turno, Dario Chiari, ha disposto un accertamento. L’altra sera la polizia locale – che si è occupata dei rilievi dell’incidente – ha eseguito le disposizioni del magistrato. Si è attesa la fine della recita del rosario in abitazione, per poi trasferire il feretro al Santa Maria Nuova di Reggio, in attesa dell’esame medico legale.

Solo dopo l’autopsia potranno essere nuovamente fissati i funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Meloni. La donna, conosciuta in paese, lascia pure i figli Lucia, Luca, Silvia, Simone, Andrea, Daniele, Chiara, nipoti, due sorelle e altri parenti.

Antonio Lecci