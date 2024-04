Musica maestro. I fondi finanzieranno il ’Palio dell’Angelica’

Un’iniziativa per finanziare il tradizionale ‘Palio dell’Angelica’ in programma il prossimo settembre a Scandiano. Domenica 28 aprile è prevista l’esibizione dell’orchestra italiana Gianmarco Bagutti presso i capannoni dell’ente fiera in piazza Prampolini a Scandiano. La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre dalle 21 incomincerà il ballo. L’ingresso (solo ballo) è di 8 euro. E’ prevista anche la possibilità di cenare con lasagne, arrosto, patatine, insalata, acqua, caffè, dolce e amaro al costo di 23 euro. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro domani (venerdì 26 aprile) al numero telefonico 328/3470063.

"L’intero ricavato – dicono i promotori dell’evento – sarà poi devoluto al Palio dell’Angelica, rievocazione storica che si terrà l’ultimo weekend di settembre per tutto il centro storico di Scandiano. Il Palio dell’Angelica è un evento sempre molto atteso e apprezzato dal pubblico: organizziamo quindi una serata all’insegna della musica, del divertimento e della buona cucina per coprire le future spese del palio. Aspettiamo numerose persone all’appuntamento di domenica per sostenere la nostra iniziativa". Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook del Palio dell’Angelica.

Matteo Barca