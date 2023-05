Nel letto ovale tra equivoci, tradimenti e risate

Stasera alle 21 al teatro di Rio Saliceto va in scena "Il letto ovale" diretto da Matteo Vacca, protagonista dello spettacolo con Martina Zuccarello, Claudia Ferri, Leonardo Buttaroni, Eleonora Santini, Walter Del Greco, Elisa Pazi, Erick Bastianelli, Tiziana Corlito. La vicenda si svolge in un appartamento romano, dove si verifica una serie di vicissitudini alquanto bizzarre: Filippo Marchetti e sua moglie Giovanna, conducono una vita tranquilla, fatta di alti e bassi lavorativi ma che rientra comunque nei canoni della normalità. Un venerdì sera, in casa Marchetti giungono il socio di Filippo, Enrico Lodige e la moglie Linda. A coronare tale "compagnia", un eccentrico arredatore di nome Andrea, impegnato nella ristrutturazione dell’appartamento, e una cameriera tedesca, Karla.

La vicenda assume tratti immediatamente comici quando Giovanna si ritrova al centro di scambi di persona, tradimenti (veri e presunti) e tentativi disperati di salvare le apparenze per ristabilire la calma e la normalità in famiglia. Origine di tutto ciò, una lettera d’amore finita nelle mani sbagliate.

Il "Letto ovale" può essere definito come un vero e proprio materasso imbottito di risate. Scritta da Ray Cooney e John Chapman la commedia, scorre senza alcun tipo di pesantezze, grazie all’attenta regia curata da Matteo Vacca e al divertimento che gli attori provano durante la recitazione, che è il primo ingrediente percepito dal pubblico.

Informazioni e prenotazioni: WhatsApp 366-3206544.

a.le.