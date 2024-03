Nella capitale per gridare vittoria

Trasferta capitolina per l’Hockey Prato Città del Tricolore (0), ancora a caccia dei primi punti stagionali. Nel quarto turno di Serie A Elite maschile, alle 15, gli uomini di Chaves sono ospiti allo stadio Tre Fontane della Lazio Hockey (4) e vogliono riscattare il bruciante kappao in rimonta rimediato sabato scorso per mano dell’HC Butterfly, arrivato dopo aver condotto di 2 reti. Prandi e compagni trovano un’avversaria reduce dal primo stop in stagione, quello rimediato a Cagliari col Ferrini, che non concederà sconti. Nella giornata domenicale primo turno interno per la formazione di Serie A1 femminile del Tricolore (1), che alle 14,30 riceve l’Unione Hockey Capitolina (2): dopo il pesante 5-2 rimediato a Roma sette giorni prima per mano della Lazio, Ascione e compagne vogliono centrare la prima vittoria della loro stagione.