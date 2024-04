Ubriaco alla guida, rifiuta l’alcoltest poi si scaglia contro i militari

Via Emilia Ospizio, l’altra notte intorno all’una il titolare di un esercizio commerciale contatta il 112 segnalando la presenza di un avventore particolarmente agitato che stava disturbando. Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio, i quali notavano subito l’uomo, bloccandolo mentre andava via alla guida del suo veicolo, e identificandolo in un 30enne nordafricano in evidente stato di ubriachezza. L’uomo prima si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, poi è stato trovato con circa 5 grammi di hashish (per questo è stato segnalato alla Prefettura). E quando si è reso conto che sarebbero scattati ritiro della patente e sequestro del veicolo, ha inveito contro i militari con ingiurie e minacce. Il 30enne tunisino è stato denunciato per violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’etilometro.