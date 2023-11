Noemi Coscia, giovane carabiniera e ballerina. La caserma ora ha il suo organico al completo

"È la prima volta che la nostra caserma ospita un organico completo", annuncia la giunta di Gattatico dando il benvenuto a Noemi Coscia (classe 1998, foto) originaria di Desenzano del Garda e cresciuta a Portici (Na). Un curriculum eccellente, un carattere temprato dalla danza classica: dalle punte fin dai 3 anni, si è diplomata ed è arrivata ad essere insegnante di danza. Dopo la maturità liceale, ha conseguito una laurea triennale di Scienze e tecniche psicologiche alla Vanvitelli di Caserta. "Sono iscritta alla Magistrale per proseguire con i miei studi sulla psicologia clinica - spiega - In aprile ho intrapreso il percorso come allievo carabiniere nella scuola Marescialli e Vice brigadiere di Velletri". A Gattatico, sua prima assegnazione, crede "fortemente di poter imparare al meglio ciò che c’è da sapere, per una mia formazione personale e soprattutto per il bene della collettività".