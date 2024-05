’Noi contro le mafie’, il lavoro dei ragazzi sul ruolo delle donne

In occasione della Giornata nazionale della Legalità, nell’anniversario della strage di Capaci, gli studenti della II B della scuola media Alighieri di Rio Saliceto hanno svolto alcuni laboratori del progetto "Noi contro le mafie", approfondendo con un team di esperti il significato dell’organizzazione criminale nelle sue differenti forme (mafia, ‘ndrangheta, sacra corona, camorra) e il ruolo della donna nelle mafie, come vittima o come capo di un clan. Questo importante lavoro di gruppo ha portato alla produzione di un filmato dal titolo "Donne e mafia", oltre che di un cartellone di sintesi del progetto che riporta anche la celebre frase del giudice Borsellino: "Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola". L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare la scuola "che ha accettato di portare avanti questa iniziativa e la professoressa Elena Scalisi, che con entusiasmo e molta sensibilità ha accompagnato la classe".

L’interesse dimostrato dai giovani al tema della legalità fa ben sperare che il progetto possa fungere da importante tassello di consapevolezza nel loro percorso di crescita.