NOI REGGIANI

Di recente ho letto che a Brescello sono emerse contrarietà a una iniziativa tendente a creare un polo logistico di 150mila metri quadri. Se qualcuno vuole investire soldi suoi per creare occupazione mi risulta inspiegabile che qualcuno si opponga. Risibili le obiezioni ambientali, viste le dimensioni di 400 metri circa per lato, di tale iniziativa, mentre tutt’ora si mangia tanto territorio per altre iniziative, anche meno utili. Il progetto, non dimentichiamo, servirebbe per limitare l’uso dei camion a favore della ferrovia. Ci riteniamo tanto ricchi da depennare cose come queste,auguriamoci che duri,ci pensiamo tanto evoluti... Io avevo anche scritto più volte per collegare stazione Mediopadana Av di Reggio con Mantova senza posare nuovi binari. Questa proposta che fine ha fatto? Mi sembra pure questa doverosa per il territorio, perché il progresso non si ferma.

Prof Ettore Montanari