Nubilaria a caccia dell’impresa

Sfida testa-coda per il Nubilaria (8), a caccia alle 19,30 della vittoria perduta.

La squadra di Freddi è sempre più sola in fondo alla graduatoria: lo stop con Anzola è stato l’undicesimo di fila per Petrolini e compagni, che ora hanno davanti una sfida sulla carta impossibile sul campo dell’Audace Bombers Bologna (36), che comanda il raggruppamento con 2 lunghezze di vantaggio sul terzetto composto da Giardini Margherita, Vignola e Vis Persiceto. In un match dal pronostico sicuramente avverso, il non avere nulla da perdere può di certo aiutare quantomeno a provarci.

Domani alle 18 il posticipo vedrà protagonista la Pallacanestro Reggiolo (26), che sarà ospite della già citata Vis Persiceto (34).

Nell’anticipo di Divisione Regionale 2 prima vittoria stagionale per il fanalino di coda Arbor (2), che supera 83-82 il Gelso (14) trascinato dai 26 punti di Guidarini.