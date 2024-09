Nuove telecamere in biblioteca e davanti al municipio

Quattro nuove telecamere per ‘sorvegliare’ Rubiera. Due sono state installate in centro storico nel palazzo della biblioteca per riprendere la via Emilia e il varco delle nuove fioriere. Altre due sono state invece collocate davanti al municipio. L’importante intervento, per garantire la videosorveglianza, è stato eseguito dal Comune di Rubiera. Un’operazione, apprezzata da molti cittadini, per garantire quindi una maggiore sicurezza al territorio rubierese. "A Rubiera ora sono dunque in funzione quattro nuove telecamere – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –. Due sono attive nel palazzo della nostra biblioteca e altre due sono state posizionate davanti al Comune. Le telecamere saranno collegate alla centrale operativa della polizia locale e anche con le forze dell’ordine". Grazie alle nuove telecamere sarà dunque possibile individuare eventuali responsabili di furti o atti vandalici, ma pure automobilisti ‘indisciplinati’.

"Volevo avvertire i ladri, i vandali e i piloti di Formula Uno mancati che adesso conserveremo di loro un ricordo in alta definizione se passano per il centro – scrive il primo cittadino Cavallaro su Facebook –. Insieme alla realizzazione dei varchi in ingresso e in uscita si sta adeguando anche la videosorveglianza".

m. b.