Obiettivo: contenere un attacco stellare

"Contro la Virtus, così come contro ogni squadra di così alto livello come sono i bianconeri, ogni errore ed ogni dettaglio può fare la differenza. Sarà quindi fondamentale, oltre alla nostra energia, eseguire con precisione, avere buone letture e fare le scelte giuste. Servirà grande consistenza nelle basi del gioco: concentrarci difensivamente sui giocatori della Virtus che producono vantaggio, non solo segnando ma anche creando per i compagni, ed allo stesso tempo in attacco non fare troppe palle perse non forzate".

Servirà, in poche parole, la partita perfetta e onestamente non serviva l’analisi di coach Priftis per rendersene conto. Il tecnico però sottolinea a più riprese gli aspetti relativi alla ‘precisione’ e al non forzare le palle perse, dando una chiave di lettura interessante sul ‘ritmo’ gara con cui immagina che i suoi ragazzi potranno avere una chance.

La Virtus ha il talento per attaccarti sia a difesa schierata che in transizione, ma se Reggio vuole avere della chance reali dovrà cercare di abbassare il flusso del gioco e cercare di trasformare la partita in una sorta di ‘guerra di trincea’. In parole povere e banalizzando molto il concetto: dovrà cercare di giocare ai 70-75 punti più che ai 90.

Pur con dinamiche molto diverse tra loro, non è forse un caso che nelle due vittorie ottenute dalla Unahotels, la squadra di Banchi sia stata tenuta rispettivamente a 66 e 72 punti. Avendo di fronte il miglior attacco della Serie A (i bianconeri producono infatti 88,6 punti di media a partita) si tratterebbe dell’ennesima impresa messa insieme dalla retroguardia, guidata da Uglietti, Faye, Black, Vitali e compagnia. Senza farsi troppe illusioni, la stanchezza mentale e fisica di una stagione giocata al massimo anche in Eurolega, ma con un epilogo sfortunato, potrebbe pesare per la Segafredo che però adesso ha il grande obiettivo dello scudetto. Con un successo sulla Pallacanestro Reggiana tornerebbe in testa alla classifica, una posizione che gli garantirebbe il fattore campo durante tutto l’arco dei playoff. Non un dettaglio di poco conto se si guarda all’epilogo degli ultimi anni. Ad arbitrare la sfida (trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn) saranno Lorenzo Baldini di Firenze, Guido Giovannetti di Terni e Antonio Bartolomeo di San Pietro Vernotico.

Francesco Pioppi