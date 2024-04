"Ora torniamo a essere punto di riferimento"

"Dopo la ripianificazione è il momento che Tecnosuperiore riprenda il suo ruolo di punto di riferimento nel settore dell’elettrodomestico, visto il riconoscimento internazionale dello storico marchio e la fiducia immutata da parte del mercato". Scaduti i termini previsti dall’iter di rilancio del piano industriale, i vertici dell’ex Tecnogas di Gualtieri – un gruppo societario turco – diffondono parole condite di ottimismo. Proprio come avevano fatto nei giorni scorsi attraverso il Carlino, dopo una presa di posizione dei sindacati, per nulla tranquilli sul destino di circa 180 posti di lavoro.

"Il nuovo modello organizzativo per uno slancio – aggiungono i vertici di Tecnosuperiore – è fondato sulla forza di volontà, sulla resilienza e la dedizione delle maestranze nonché sul rinnovato sostegno da parte dei fornitori, dell’indotto e delle istituzioni. Siamo consapevoli del nostro ruolo sociale e industriale. Guardiamo al futuro con strategie chiare e definite che prevedono, tra le altre cose, il completamento del percorso iniziato ma non terminato, nonostante tutte le complessità finanziarie e le vicissitudini della storia recente. Elemento fondante della visione futura sono il dialogo, la condivisione del percorso col sindacato, le maestranze... – proseguono – Tecnosuperiore si presenterà come una realtà agile, innovativa ma profondamente attaccata al territorio e volta al raggiungimento di obiettivi chiari, realizzabili e soprattutto realistici".

Parole che si aggiungono agli impegni degli ultimi anni, stavolta sperando che la nuova proprietà di Tecnosuperiore possa realmente uscire da una crisi profonda, che dura ormai da anni.

a. le.