Pedalate della Liberazione

Diverse le pedalate previste oggi in occasione della festa della Liberazione. A San Martino in Rio nel pomeriggio in programma una biciclettata con ritrovo alle 15 nel parcheggio del municipio del paese per un percorso di 15 chilometri nelle campagne del territorio locale. A Castelnovo Sotto alle 11,30 parte la "Pedalata della Pace e della Solidarietà" dal centro storico fino ai laghetti di Camporanieri. A Luzzara pedalata dalle 9,30 con partenza da piazza Nodolini con tappe a Codisotto, Casoni, Villarotta e ritorno in paese. Biciclettata pure a Guastalla con partenza alle 8,45 da piazza Mazzini per seguire un percorso storico fino ai Cippi di San Rocco e Case di latitanza, alle 11 il rientro in piazza. A Campegine pedalata alle 11 dal centro fino a Casa Cervi. A Cavriago alle 9,45 da piazza don Dossetti la biciclettata delle Staffette con arrivo in piazza Zanti verso le 11.