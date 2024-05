Oggi in via Toschi si presentano i 32 in lizza per Massari

Un appuntamento per conoscere i 32 candidati della lista civica che sostiene il candidato sindaco Marco Massari, per parlare con loro dei progetti e delle idee per la Reggio che verrà. È questo il senso dell’incontro di oggi alle 11.30 in via Toschi 13/d, la sede del comitato elettorale. "È una lista civica che fornisce una bella rappresentazione di una Reggio vivace, culturalmente dinamica, con idee e progetti, persone che hanno deciso di mettersi a disposizione di una formazione civica eterogenea e ricca di energie nuove", dice Massari. Si tratterà di una presentazione informale, aperta a tutti, durante la quale le candidate e i candidati saranno a disposizione per rilasciare dichiarazioni e per raccogliere le firme per la presentazione della lista. Ne fanno parte: Solomon Duke Affare, Eleonora Aldini, Marina Arrivabeni, Sofia Barbieri Poppi, Caterina Barigazzi, Francesco Buccolo, Eugenio Capitani, Carmen Casoni, Lucia Castagnetti, Daniela Cattani, Roberta Cetro, Khadiatou Coly, Luca Coscelli, Marco Crotti, Giacomo D'incà, Gino Farina, Cinzia Ferioli, Romano Ferretti, Simonetta Gilioli, Elisabetta Grisendi, Nicola Gualdi, Romeo Guarnieri, Refaei Hassanein, Giulia Marini, Rosario Martorana, Roberto Rabitti, Alessia Remondini, Giuliano Ruozzi, Claudio Sarti, Gabriele Soncini, Luca Soncini, Francesca Valli.