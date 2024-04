"Per battere Pistoia serve la gara perfetta"

"Ci prepariamo per una sfida molto difficile, perché giochiamo fuori casa e perché di fronte avremo una delle squadre rivelazione di questa stagione. Pistoia ha infatti un’ottima chimica ed esprime una bella pallacanestro, per questo voglio rivolgere i miei complimenti a coach Brienza. Per vincere – spiega Priftis (foto) – dovremo giocare una gara praticamente perfetta, cercando di limitare diversi aspetti del loro gioco: ci attendono molte insidie".

Oltre alle insidie ‘tattiche’ a cui fa riferimento ci sarà anche uno dei palasport tra i più caldi d’Italia…

"Sì, per me sarà la prima volta al ‘PalaCarrara’, ma in tanti me l’hanno detto e poi ovviamente abbiamo visto vari filmati quindi ne sono consapevole. Proprio alla luce anche di questo ambiente così caldo dovremo aumentare al massimo possibile il nostro tasso di concentrazione. Altrimenti sarà molto dura…".

Ci arriverete però con la consapevolezza di aver messo in seria difficoltà persino i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. La crescita corale della sua Pallacanestro Reggiana ultimamente sembra evidente…

"Diciamo che effettivamente dopo le Final Eight di Coppa Italia siamo cresciuti come squadra e in vari aspetti del gioco in cui prima non eravamo così bravi. Dobbiamo però fare in modo che questo standard si mantenga da qui fino alla fine della stagione e, se possibile, si migliori ulteriormente".

Tra gli aspetti cresciuti in maniera esponenziale c’è la fase difensiva e ce ne sarà bisogno perché Pistoia non è ‘solo’ Moore e Willis, ma sembra avere un impianto ormai collaudato che anche nell’ultima giornata ha superato la Virtus Bologna.

"Sicuramente loro due sono i giocatori più produttivi, ma anche difensivamente dovremo agire di squadra anche perché hanno Hawkins, Varnado e un lungo come Ogbeide che conclude molto bene vicino a canestro, va a rimbalzo forte ed è un agonista. Dovremo essere praticamente perfetti in entrambe le fasi".

A livello fisico invece come sta la sua Unahotels? Weber ha recuperato?

"Abbiamo qualche acciacco qua e là, ma niente di preoccupante. L’unico che ha avuto dei problemi è stato appunto Briante che ha dovuto saltare alcuni allenamenti per il problema al ginocchio patito contro Milano…Se però non ci saranno ricadute credo che contro Pistoia potrà scendere in campo. Vedremo magari con quale tipo di minutaggio".

Si può iniziare a fare qualche calcolo sulla ‘quota playoff’?

"‘È un campionato impronosticabile e molto avvincente, diviso un po’ in tre blocchi. Diciamo che ci servono almeno due vittorie per raggiungere la postseason, assieme a noi ci sono altre 6-7 squadre che lottano per lo stesso obiettivo".