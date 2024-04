"Per noi ogni partita è una finale salvezza"

"Stiamo lavorando bene in allenamento anche perché sappiamo che ogni partita per noi adesso è una finale ed è così che dovremo approcciare anche la trasferta di Reggio Emilia, dove troveremo un ambiente molto caldo. Affrontiamo la sfida con coraggio e determinazione, senza fare calcoli".

Con queste parole Frank Bartley, bomber di Brindisi, ha presentato la gara che domani alle 18 vedrà i pugliesi di scena al PalaBigi.

Per l’Happy Casa si tratta effettivamente dell’ultima chance per restare in corsa nella sfida salvezza che vede coinvolte anche Pesaro, che oggi alle 20,30 ospiterà Pistoia, e Treviso che domani alle 17 riceverà Milano. La prevendita per il match di domani è già attiva attraverso il circuito ‘Vivaticket’, mentre i botteghini di via Guasco saranno in funzione a partire dalle 16,45. Per Reggio si tratta della penultima gara di regular season al PalaBigi prima dell’arrivo della Gevi Napoli il 28 aprile.