Poliespanse, giornata da brividi. Arriverà la 2ª promozione di fila?

Campionati di volley agli ultimi fuochi per quanto riguarda la stagione regolare.

Serie B. L’Ama San Martino (30) gioca una gara molto impegnativa sul parquet della E’ Più Viadana (50) oggi alle 18,30. Tra i mantovani tanti atleti noti nel reggiano come Bartoli, Silva, Cordani, Bellei, oltre a Panciroli, ex coach dell’Ama. All’andata fu vera battaglia.

Serie B1. La Tirabassi & Vezzali (33) ospita alle 18 a Campagnola la Bleuline Forlì (30), anche se l’incontro clou è domani a Rubiera alle 18,30, Giusto Spirito Rubierese (49) – Clai Imola (53), seconda contro prima, ma entrambe già ai play-off.

Serie B2. Alle 19 alla palestra Moro l’Arbor Interclays (40) ospita la Trestina (26); alle 21 a Rivalta la Fos Wimore CVR è in campo contro San Feliciano, squadre a pari punti (37) in cerca di un bel finale di stagione. Serie C. Tra i maschi, i Vigili del Fuoco (42) ospitano Fabbrico (27) alle 18 al PalaCanossa e se vincono chiudono primi il girone, con consistenti vantaggi nei play-off. RCL Bastiglia (40)-Everton (24) alle 18 con i reggiani che devono vincere per sperare in una difficile salvezza. Ama San Martino (34)-Circ. Inzani (41) alle 18 senza problemi per i reggiani. Tra le ragazze, girone A, Energee3 Giovolley (3) e da tempo retrocessa, contro Everton (37) alle 17 a Rivalta. Nel girone B, Reggio Revisioni Rubierese (39)-Mondial Quartirolo (43) alle 21.

Serie D. Nel girone A maschile, Busseto (44)-Naytes Vaneton (42) alle 18. Nel girone B, a Luzzara alle 20,30, B.R.V. Almet (45) – Stadium Mirandola (51). Tra le ragazze, nel giorne A, L’Arena (29)-Noceto (20) alle 18 a Calerno. Nel girone B, giornata thrilling con la Poliespanse Correggio (50) che "rischia" la seconda promozione di fila. Per ottenerla deve vincere da 3 punti il derby a Fabbrico (38) alle 18,30, ma sperare anche che Marano (prima a 51) perda a Guastalla alle 18,30 contro la Saturno (48), a sua volta bisognosa di punti in chiave play-off. Everton (8) contro Maranello (36) alle 30,30 alla Rinaldini e Ama San Martino (29) - Univolley Carpi (9) alle 21.

Claudio Lavaggi