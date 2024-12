Prevenzione tumori: visite gratis anche a dicembre

Non c’è solo l’Ottobre Rosa per il contrasto ai tumori che colpiscono soprattutto le donne. Ci sono anche gli eventi del "Movember", ovvero il mese di novembre dedicato alla salute maschile e alla prevenzione del tumore alla prostata a ai testicoli. A questa iniziativa aderisce anche l’Associazione Prevenzione Tumori di Guastalla, che ha competenze su gran parte della Bassa Reggiana. Dopo il successo dello scorso anno per l’enorme adesione, nelle scorse settimane sono riprese le visite gratuite in collaborazione con il reparto di Urologia dell’ospedale di Guastalla diretto dal dottor Frattini, con gli oncologi e con i medici di medicina generale. "Il progetto – spiegano Rosella De Lorenzi ed Eugenio Cudazzo, presidente e vicepresidente dell’associazione promotrice – ha come obiettivo quello di insegnare la prevenzione, promuovere anche tra gli uomini la cultura della diagnosi precoce e ricordare l’importanza delle visite di controllo per gli uomini dopo i cinquant’anni di età. L’iniziativa sta procedendo molto bene, tanto che prevediamo di proseguire le visite, completamente gratuite per i cittadini, anche nel mese di dicembre". Le visite si svolgono il sabato in un ambulatorio annesso al centro Medicina 2000, in centro a Guastalla. Si accedere su appuntamento, contattando la segreteria dell’associazione (tel. 0522-838941). Lo scorso anno l’iniziativa aveva permesso di rilevare alcuni casi di positività a patologie, premettendo di attivare le adeguate cure in modo tempestivo, allo scopo di contrastare meglio la malattia, spesso asintomatica.

Antonio Lecci