Prima assoluta di ’Alfred, Alfred’. Poi in scena ’La serva padrona’

Debutta al Teatro Ariosto - stasera alle 20, poi in replica domenica 26 maggio alle 15.30 - il dittico composto dalle due opere buffe Alfred, Alfred di Franco Donatoni e La serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi, prodotto dalla Fondazione I Teatri e anteprima del Festival Aperto/Reggio Parma Festival. Sul podio, a dirigere l’Icarus Ensemble, Dario Garegnani, che ha lavorato con tutti i maggiori compositori di oggi, tra cui Mauricio Kagel, di cui è stato assistente, Gyorgy Kurtàg, Luca Francesconi e molti altri e ha diretto numerose prime esecuzioni assolute per organici vari. L’ ideazione è di Muta Imago, duo vincitore di Premi Ubu e impostosi nel mondo performativo contemporaneo con una proposta teatrale innovativa e contaminata, composto da Claudia Sorace e Riccardo Fazi, rispettivamente regista e drammaturgo dell’opera. In una sola sera si susseguono Alfred, Alfred, sette scene e sei intermezzi di Franco Donatoni, del 1995 e La serva padrona, due intermezzi di Giovanni Battista Pergolesi, del 1733, che la regia coraggiosamente decide di presentare assieme, cercando di tessere una trama unica che lega le due vicende. La (vera) storia dell’allucinata e incredibile degenza ospedaliera del compositore Franco Donatoni in Australia di "Alfred, Alfred" viene presentata, in questa messinscena, come prologo onirico: sogno del personaggio di Uberto, protagonista della Serva Padrona.

L’opera sarà trasmessa in diretta streaming domenica 26 maggio, alle 15.30 sui canali di OperaVision (www.operavision.eu). Biglietti interi: 30 e 20 euro.

Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco