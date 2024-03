Prodi inaugura il Capannone 15C. Due giorni di convegni e musica

Il Capannone 15C, nuova realizzazione del Reggiane Parco Innovazione e sede del IV Polo universitario di Unimore, viene consegnato alla città con un Opening di due giorni - domanie dopodomani – ricco di eventi sul Digitale, musica e visite guidate a un luogo storico e proiettato nel futuro. Alla parte del programma più strettamente inaugurale, è prevista la partecipazione del sindaco Luca Vecchi e del rettore dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro, della presidente di Unindustria Roberta Anceschi e dell’amministratore delegato di Stu Reggiane spa Luca Torri. L’apertura degli interventi è affidata al professor Romano Prodi. Ore 10,30: inaugurazione del Capannone 15C, con saluto introduttivo del professor Romano Prodi e interventi di Luca Torri, Luca Vecchi, Roberta Anceschi e Carlo Adolfo Porro. Modera Manuela Catellani, giornalista di Telereggio

Ore 16,30: Esplorazioni Freaks - Educazione digitale: tra pixel e psiche

Ore 17,30: Esplorazioni Freaks - Dati algoritmi e robotica. Una vita data driven

re 19: Presentazione del libro L’invenzione del boomer con l’autore Matteo Bordone, giornalista del Post, autore e conduttore radiofonico e televisivo

Ore 20-01: Grand Opening Show con histerikə dj set, Aderal Live Electronics feat visual by test_card e Federico Redeghieri - Marco Ligabue dj set by Wave feat visual by Marcello Tegoni.