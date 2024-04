"Pronto, Righi? Sono Nanni Moretti"

Avvisato dallo stesso Nanni Moretti al telefono, Marco Righi porterà il suo film ‘Il vento soffia dove vuole’ al cinema Sacher di Roma, lunedì 29 aprile alle 20.30, nell’ambito della rassegna ‘Bimbi belli’, sorta di anniversario dell’esordio del regista reggiano, che nell’anno 2013 aveva portato proprio nella sala di Moretti il suo debutto, dal titolo ‘I giorni della vendemmia’. Un piacevolissimo ricordo che si rinnova in una nuova esperienza, per Righi, oltre all’emozione di essere stato scelto da un regista noto per il palato molto selettivo. A introdurre la serata sarà il cineasta romano, insieme a Righi e al cast del film. Prima della proiezione capitolina, l’originale film, che affronta il tema del sacro, prosegue il suo cammino nelle sale della regione, con una doppia proiezione. Il pubblico potrà vederlo infatti al cinema Orione di Bologna, il 26 aprile alle 21, alla presenza del regista, e il 27 alle 19.

Lara Maria Ferrari