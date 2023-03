Quale assistenza per persone fragili non autosufficienti

Nella sala della Croce Verde di Castelnovo Monti domani alle 15 incontro pubblico tra sindacati e sanitari per costruire una rete di assistenza socio-sanitaria per persone fragili e non autosufficienti, che necessitano anche di cure domiciliari. L’incontro alla Croce Verde, organizzato dal sindacato pensionati Cgil, metterà a confronto esperienze e sperimentazioni sulla non autosufficienza. Al centro del dibattito l’importanza di costruire una rete di assistenza sociosanitaria per fare fronte alle esigenze di una sempre più numerosa popolazione anziana, fragile e non autosufficiente.