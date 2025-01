Quanti eventi per i bambini

Diversi gli appuntamenti per bambini e famiglie in programma per l’Epifania. Domenica 5 gennaio alle 17 al teatro di Casalgrande ci sarà "Il favoloso sogno di Camille" con la direzione musicale di Lisa Fontani, regia di Massimo Marani. E’ un concerto-spettacolo che trasporta il pubblico nell’universo magico del giovane Saint-Saëns, celebre compositore francese. Attraverso le note avvolgenti delle sue opere più emblematiche, l’orchestra crea un’atmosfera suggestiva, accompagnando il piccolo Camille in una straordinaria odissea.

Il 6 gennaio al teatro di Fabbrico va in scena alle 16 la favola "Il mago di Oz", proposto dalla compagnia Fondazione Aida, con Annachiara Zanoli, Elena Pavan, Martina Lodi, Francesco Manfredi, scenografie di Federico Balestro, con regia di Pino Costalunga. La piccola Dorothy e i suoi simpatici amici stanno cercando il famoso Mago di Ox attraverso un viaggio con la fantasia e nella fantasia per scoprire quel tortuoso cammino che è il crescere e diventare grandi. Biglietti su vivaticket.it.

Al Novecento di Cavriago il giorno dell’Epifania è in programma un film d’animazione per i bambini, con la visione di Buffalo Kids alle 10,30, in attesa dell’arrivo della Befana per consegnare dolci doni ai bambini. E’ consigliata la prenotazione visto che questo evento tutti gli anni fa registrare sempre il tutto esaurito (0522.372015).