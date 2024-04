Quarant’anni fa la scomparsa di Ettore Stefani

Il mondo economico reggiano ricorda oggi il quarantesimo anniversario della scomparsa di Ettore Stefani, fondatore della storica impresa Valpadana Spa. Ettore Stefani fece nascere l’azienda nel 1959 che oggi, all’interno del gruppo industriale Argo Tractors, rappresenta uno dei tre marchi più conosciuti al mondo, prodotti ancora dopo sessant’anni negli storici stabilimenti dell’epoca interamente "made in Italy", unico caso nel Reggiano a produrre oggi come allora interamente tra le sedi di San Martino in Rio e Fabbrico. La ditta, nata allora come piccola officina artigiana, a seguito degli anni del boom economico raggiunse le dimensioni odierne. Dallo sviluppo dei primi macchinari agricoli si arrivò a trattori sempre più complessi, fino all’unione con la grande azienda di Fabbrico, la Landini, nata nei primi del Novecento. Un ricordo particolarmente sentito, nella ricorrenza del 25 Aprile e dell’anniversario della scomparsa dell’imprenditore, per il nipote Alessandro Ettore Stefani.