Raccolta alimentare Conad 2023: “Sabato 6 maggio in tutti i nostri punti”

Reggio Emilia, 2 maggio 2023 – Torna ‘Dona una spesa’, la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà organizzata dal centro di servizio per il volontariato Csv Emilia con Conad Centro Nord. Paola Rondanini, membro del Cda del distretto Conad, ha spiegato: "L’iniziativa era nata nella provincia di Parma 10 anni fa poi si è estesa a tutto il territorio tra Emilia e Lombardia, raccogliendo complessivamente 518 tonnellate di prodotti". Solo l’anno scorso a Reggio ne erano arrivati 23.747 chili, grazie all’impegno di 495 volontari.

Quest’anno l’appuntamento è per sabato 6 maggio in tutti i 34 punti vendita Conad della provincia. Lì i volontari accoglieranno i clienti e consegneranno loro un sacchetto da riempire con i generi non deperibili necessari nella dispensa di migliaia di famiglie in difficoltà. A fine giornata saranno i volontari delle varie realtà solidali partecipanti a portarli alle loro case, grazie ai rapporti costruiti negli anni.

"Quest’anno pensiamo di superare i 500 volontari coinvolti nella raccolta” ha detto il vicepresidente di Csv Emilia Umberto Bedogni. Saranno 30 le realtà del terzo settore a collaborare, tra cui due empori solidali, quattro parrocchie, otto comitati locali della Croce Rossa italiana, 8 Caritas e 7 associazioni di volontariato.

Elvis Abbruscato, per ‘Granello di senape’, ha ricevuto un ringraziamento particolare: “La nostra associazione è nata da due anni e mezzo, come volontari abbiamo partecipato a più di venti raccolte fondi e quando c’è Conad non si va mai via a mani vuote. Con i prodotti aiuteremo 14 famiglie bisognose, alle quali forniamo anche un servizio di doposcuola gratuito, e stiamo progettando l’apertura di un emporio solidale”.

Collaborerà anche la Croce Rossa di Reggio, il cui presidente è Mario Restuccia: "Sosteniamo 70 nuclei, da moltiplicare per 4 per capire di quante persone si tratta. Esteso alla regione deve farci riflettere perché comunque il disagio c'è. Queste iniziative sono momenti di festa ma va poi portata a chi dobbiamo sostenere". Ci saranno pure i volontari dell'unità pastorale di Canali e Fogliano che assistono, come spiegato da Gino Farina, "da anni circa 20 famiglie con due pacchi alimentari al mese, nei casi peggiori perfino tutte le settimane", e quelli dell'emporio solidale 'Dora'. Il suo presidente Emilio De Pascale ha detto: "Nell'ultimo periodo i nuclei da aiutare sono passati da 65 a più di 80 e per questo stiamo pensando di aprire anche in un altro punto della città".

Non è finita qui: tra le varie iniziative che Conad sta facendo per celebrare i 60 anni dalla sua nascita, alla raccolta alimentare unirà una donazione alle associazioni volontarie che collaborano nelle 15 province del Centro – Nord coinvolte. La cifra totale (60mila euro) sarà spartita proporzionalmente alla quantità di beni di prima necessità raccolti e Reggio, essendo tra i territori con più punti vendita, può ottenerne una parte significativa.