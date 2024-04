Ramenghi e Paterlini mettono le ali al Montecchio: successo in rimonta

MONTECCHIO

86

CVD CASALECCHIO

85

CLEVERTECH MONTECCHIO: Mursa 2, Ruggieri, Sinisi, Sieiro Perez 9, Di Noia 12, Guidi 10, Paterlini 27, Ramenghi 7, Vaccari 6, Germani 13, Bertoletti ne. All. Cavalieri.

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO: Folli 27, Montanari 14, Sciarabba, Biasco 7, Guzzi 3, Tognazzi 3, Ramzani 2, Campanella 11, Albertini 4, Lelli 14, Rocca ne. All. Folesani.

Arbitri: Indirizzi di Modena e Dell’Infante di Ferrara.

Parziali: 24-22, 39-42, 57-59.

Affermazione in rimonta per la Clevertech Montecchio (4), che supera in casa il CVD Casalecchio (2) con due triple nel finale.

I bolognesi sono sopra di 4 lunghezze, ma non hanno fatto i conti con le conclusioni dalla lunga distanza di Ramenghi e di un inarrestabile Paterlini, che firmano il sorpasso e permettono alla squadra di Cavalieri di fare un deciso passo avanti nella lotta salvezza.