Reggio Emilia, piante cadute per il forte vento

Reggio Emilia, 20 aprile 2024 – Oltre una ventina gli interventi dei vigili del fuoco, tra Reggio, la Bassa e la val d’Enza, a causa del forte vento che per poco più di un’ora ha soffiato con forti raffiche nel pomeriggio. Pali di linee elettriche e telefoniche pericolanti, piegate anche verso le strade, ma soprattutto caduta di alberi e di grossi rami hanno impegnato le squadre del 115 di Reggio e dei distaccamenti di Guastalla e Sant’Ilario, oltre ai volontari della sede di Luzzara. Diversi gli interventi tra Novellara, Bagnolo e Campagnola, dove una grossa pianta è rovinata su un cassonetto dei rifiuti, a poca distanza da alcune auto in sosta. Sul posto anche la polizia locale per deviare il traffico. Altri interventi a Castelnovo Sotto, in via Prato Bovino, oltre che a Campegine e Sant’Ilario d’Enza. Per fortuna non si registrano danni particolari o conseguenze alle persone. Anche i disagi al traffico sono stati limitati, visto che i cedimenti si sono verificati soprattutto su strade non di intenso traffico. Già nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.