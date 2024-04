Tetto distrutto dall’incendio. Il giorno dopo si contano i danni

Sono ingenti i danni lasciati dall’incendio che giovedì ha divorato gran parte del tetto di una abitazione rurale occupata da una coppia e da un pensionato, interessando pure l’alloggio adiacente, rimasto agibile. I vigili del fuoco sono rimasti fino a tarda notte sul posto per intervenire anche sugli ultimi focolai, evitando possibili ritorni di fiamme. E anche ieri sono stati previsti controlli per tenere monitorata la situazione. Intanto, sono stati dimessi i due pensionati finiti in ospedale, precauzionalmente, dopo aver inalato del fumo e soprattutto per una visita di controllo dovuta allo spavento al momento in cui si è manifestato l’incendio, pare provocato da una fiammata scaturita dalla canna fumaria collegata a una stufa, accesa per scaldare gli ambienti. Anche il forte vento, nel primo pomeriggio di giovedì, ha favorito il diffondersi delle fiamme sul tetto dell’immobile.