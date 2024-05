Reggiolo, litiga col collega e lo colpisce con una testata

Reggiolo (Reggio Emilia), 25 maggio 2024 - Un diverbio per motivi professionali, sul posto di lavoro, è sfociato in un’azione giudiziaria. Se ne sono occupati i carabinieri di Reggiolo, che al termine delle prime indagini hanno denunciato un 31enne accusato di lesioni personali. L’indagato avrebbe atteso il collega fuori dalla ditta, per poi colpirlo con una testata al volto. La vittima, in ospedale, era stato medicato per traumi guaribili in circa una settimana, per poi presentare querela ai carabinieri reggiolesi. E’ accaduto una decina di giorni fa, al termine del turno pomeridiano di lavoro. Durante un battibecco per motivi professionali, sarebbero volati anche insulti, che non sono affatto piaciuti al 31enne, il quale ha deciso di vendicarsi. Ha atteso il collega fuori dall’azienda e lo ha affrontato con pugni, spinte e la testata al volto. Sono intervenuti altri colleghi per dividerli ed evitare il peggio. Poi entrambi si sono allontanati. Ma il ferito ha deciso di sporgere querela, ora sfociata con la denuncia alla magistratura per il presunto aggressore.