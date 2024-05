Risorse del Pnrr per le scuole, disagio giovanile e isolamento. Trentanove dirigenti a confronto

Trentanove dirigenti scolastici, per 47 istituti comprensivi, tutti quelli della Rete Primo Ciclo della provincia,con presidente la preside Paola Campo, si incontrano oggi alle 8.30 nella sala della Rocca di Montecchio per una giornata formativa di studio. Tema: la gestione delle risorse del Pnrr assegnate alle scuole per la riduzione dei divari territoriali, il contrasto alla dispersione scolastica e disagio giovanile. All’appello mancano 8 dirigenti e gli istituti sono andati in reggenza, per cui un preside fa il doppio lavoro e deve muoversi su più comuni, come Elena Viale, che guida due Ic formati da 12 plessi siti in quattro centri: Montecchio, Bibbiano, San Polo e Canossa, per un totale di 2.200 alunni, dall’infanzia alle medie. I dirigenti, divisi in gruppi di lavoro, metteranno a punto strategie per colmare il gap sociale e non solo, di tanti ragazzini che tendono all’isolamento sociale, ad abbandonare la scuola. I dirigenti saranno attivi protagonisti, condividendo esperienze, consolidata collaborazione e partecipazione condivisa. Ad accoglierli, il sindaco Fausto Torelli e l’assessora alla scuola Elena Terenziani. L’organizzazione della giornata è finalizzata non solo all’autoformazione, ma anche alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio reggiano e delle sue bellezze storico-artistiche. Nel pomeriggio, dopo la visita del castello estense, l’incontro proseguirà nella media Jacopo Zannoni di Montecchio.

Mariagiuseppina Bo