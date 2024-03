Rivive il rock’n’roll degli anni Cinquanta

Domani alle 18 musica con dj set e note dal vivo al Mercato Eat and Meet, in via Emilia San Pietro in centro a Reggio, per un viaggio nel tempo con Rockabilly di Replay. Un’occasione per rivivere il rock’n’roll degli anni Cinquanta in una serata dall’atmosfera vintage e un sound che ha segnato un’intera generazione. In programma un workshop di ballo, vintage photo set, trucco e parrucco, con la selezione musicale a cura di Lucio Vallisneri, impegnato in consolle per un dj set. Dalle 21 concerto dei Goog’ol Boys, che faranno rivivere i fasti dei Blues Brothers con i loro migliori classici. Poi tutti in pista a ballare. L’ingresso è gratuito.