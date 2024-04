Roller svogliato. Barbieri non basta

SCANDIANO

3

DYADEMA BASSANO

4

ROLLER SCANDIANO: Raveggi, Busani, Deinite, Barbieri, Cinquini: Roca, Ganassi, Montanari, Montecroci, Vecchi. All. Cupisti.

DYADEMA BASSANO: Dalla Valle, Pelva, Serraiotto, Zen, Rigon; Marangoni, Refosco, Cenci, Biasini, Vallortigara. All. Nunes.

Arbitro: Brambilla di Milano.

Reti: pt Zen 4’, Serraiotto 23’; st Barbieri 2’, Marangoni 14’, Barbieri 15’, Zen 16’, Cinquini 23’.

Un Roller Scandiano decisamente brutto non riesce a tener testa tra le mura amiche ad un Bassano che in pratica non aveva più niente da chiedere in questo campionato. Così finisce, meritatamente, 4 a 3 per i vicentini che giocano con più voglia. Il Bassano passa dopo soli 4 minuti e poi resta sempre in vantaggio. Scandiano non riesce quasi mai a rendersi pericoloso e quando lo fa poi sbaglia il colpo decisivo.

Si affida anche ai tiri dalla distanza di Barbieri, che fruttano due gol, ma è davvero troppo poco per una squadra che stava lottando ai vertici della classifica: nelle ultime sei gare ha colto solo quattro punti, evidentemente qualcosa non funziona e il treno per la promozione se ne sta andando velocemente.

Oggi alle 20 a Sandrigo, di scena la Bdl Minimotor Correggio, con diretta sul canale youtube della Fisr.

c.l.