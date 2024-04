Ruba ferro in una ceramica: 42enne nei guai

Ruba ferro in un’azienda: un uomo di 42 anni, residente nel reggiano, è stato denunciato con l’accusa di furto in concorso. Continuano le indagini per identificare anche il complice. Lo scorso novembre il legale rappresentante dell’azienda System Ceramics di Casalgrande aveva presentato denuncia nella locale stazione dei carabinieri. Era stato segnalato un furto di un ingente quantitativo di materiale ferroso per un valore complessivo di circa 1.500 euro. I militari dell’Arma hanno ricevuto la copia dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza. I carabinieri hanno poi analizzato i filmati accertando che la mattina del 6 novembre un furgone, con due persone a bordo, era entrato all’interno dell’azienda per poi mettere a segno il raid. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito ai militari di scoprire il numero di targa del mezzo utilizzato per asportare il materiale ferroso. Sono quindi risaliti a uno dei due presunti autori del colpo compiuto nel comune del comprensorio ceramico reggiano: nei guai è così finito un 42enne, intestatario del mezzo usato per l’intrusione furtiva. Ulteriori accertamenti hanno in seguito permesso ai carabinieri di acquisire, a carico del 42enne, elementi di presunta responsabilità per il reato di furto aggravato. E’ stato in seguito denunciato alla Procura reggiana. In corso di identificazione il secondo uomo che aveva agito assieme al 42enne durante il blitz. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

m. b.