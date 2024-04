Rubano il cellulare a una non vedente

Non si fermano neppure di fronte a persone con gravi handicap le azioni dei ladri che operano in particolare nella Bassa Reggiana. L’altro pomeriggio la sgradita "visita" ha interessato pure una donna non vedente, la cui abitazione è stata presa di mira dai ladri, a San Girolamo di Guastalla. Tra il bottino è finito anche un telefonino cellulare con un sistema di utilizzo proprio per persone con handicap alla vista. E’ un costoso telefonino di colore rosso. Se è stato abbandonato dai ladri, si spera di poterlo recuperare. In caso di rinvenimento si contattino i carabinieri.