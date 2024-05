Satelliti e asteroidi: lezione di Orosei

’Il cielo sopra di noi’ è il titolo della lezione con cui il professor Roberto Orosei porterà il pubblico alla scoperta dei detriti spaziali e degli asteroidi, oggi alle 18.30 nella sala dei Chiostri di San Pietro, per i Caffè del Giovedì della Far, Famiglia artistica reggiana. Principal investigator del radar italo-americano Marsis e già a capo del gruppo di ricerca che ha identificato acqua liquida su Marte, Orosei parlerà della minaccia che possono costituire i detriti per le attività spaziali, poiché possono danneggiare o distruggere satelliti, mentre gli asteroidi possono essere pericolosi per la Terra a causa delle loro dimensioni e velocità.

Lara Maria Ferrari