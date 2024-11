Schianto tra auto: due donne ferite

Due donne sono rimaste seriamente ferite in uno scontro fra autovetture, avvenuto in via Cattanea, alla periferia nord di Reggiolo, ieri mattina verso le 9,30. Uno scontro all’uscita di una curva, già altre volte teatro di incidenti, anche molto gravi. Dopo il violento scontro una delle auto, una Fiat Panda condotta da una donna di 62 anni, residente a Luzzara, è rimasta sulla carreggiata, mentre l’altra, una Fiat 500L guidata da una donna di 48 anni abitante a Reggiolo, è finita nel fossato laterale. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato i soccorsi sanitari.

Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, già nel Reggiano in seguito a un altro intervento in Appennino, atterrato in un campo adiacente il luogo dello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Guastalla per estrarre una delle donne ferite dall’abitacolo della vettura.

Dopo le prime cure, la conducente della Fiat Panda è stata caricata a bordo dell’elicottero del 118 e trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi piuttosto seri. L’altra conducente è stata invece portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, con ferite apparentemente meno gravi. Non risultano essere in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dal reparto infortunistica della polizia locale della Bassa Reggiana, che ha pure provveduto a regolare il traffico, piuttosto intenso a quell’ora del mattino, dovendo chiudere la carreggiata durante le fasi del soccorso e del recupero delle auto coinvolte nello schianto. Negli ultimi anni in quello stesso tratto di strada sono stati diversi gli incidenti fra scontri o sbandate di veicoli. Antonio Lecci