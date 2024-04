Schianto tra auto e bici a Luzzara, grave ciclista 51enne

Luzzara (Reggio Emilia), 19 aprile 2024 - Uno schianto tremendo, con l’auto finita probabilmente sulla corsia opposta proprio mentre transitava un ciclista, sbalzato ad alcuni metri di distanza dopo l’urto col guard rail. E’ accaduto nella prima serata a Codisotto di Luzzara, sul cavalcavia che collega la Cispadana all’ex Statale della Cisa, esattamente al confine con il territorio lombardo. Ad avere la peggio è stato un ciclista di 51 anni, residente a Gonzaga di Mantova. La sua pedalata verso Suzzara, forse diretto a casa, si è interrotta poco prima delle 19 sul lungo ponte stradale. Sono arrivati i soccorsi con ambulanza, autoinfermieristica ed elisoccorso. Le condizioni del ciclista sono apparse da subito molto gravi, con un trauma cranico facciale e lesioni agli arti inferiori. Dopo aver stabilizzato le condizioni generali, è stato caricato in elicottero per il trasporto all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata. Sono rimasti fisicamente illesi il quasi ventenne conducente dell’auto e l’amico coetaneo che viaggiava con lui. Sono gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana ad occuparsi dei rilievi di legge. Disagi al traffico per l’interruzione della viabilità nel tratto di ponte rimasto interessato dall’incidente.