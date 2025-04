Seduce ragazzo e poi lo ricatta. Scatta denuncia

Vent’anni lui, 37 lei. Il ragazzo l’aveva conosciuta in rete, per poi accettare un paio di rapporti a pagamento. Ma quando ha cercato di sfilarsi dagli appuntamenti la donna ha preso a minacciarlo di raccontare tutto ai genitori, se non le avesse consegnato denaro.

Il ragazzo dapprima ha effettuato una ricarica da 100 euro su un Iban della donna, una romena. Poi si è rivolto ai carabinieri, che l’hanno denunciata per estorsione. I fatti sono accaduti a Reggiolo e i carabinieri sono risaliti alla donna dal numero di telefono e dal codice fiscale intestatario della carta prepagata su cui il ragazzo aveva effettuato la prima ricarica.