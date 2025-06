"Servono più trasporti"

"Sono di Parma, vado a Roma e avrò usato la stazione medio Padana tre/quattro volte in tutta la mia vita" commenta Andrea Venturini. Anche per lui la Mediopadana "non è collegata bene, ma il fatto che sia decentrata rispetto al cuore di Reggio non è un elemento limitante, anche perchè è frequente pure in altre regioni. Il vero problema è che non c’è un sistema di trasporto efficiente con la stazione vecchia. E questo provoca un danno a chi viaggia. A Bologna ogni dieci minuti c’è una trasporto che va in aeroporto, qui invece spesso sei costretto a prendere l’auto".

Sull’estetica però, niente da dire: "È davvero stupenda, e si fa apprezzare anche dall’autostrada".