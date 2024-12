Sessant'anni dal diploma: la classe VC dell'Iti celebra con un amarcord

La classe VC dell’Iti ha festeggiato i sessant’anni dal diploma di perito meccanico. "Tanti nonni, quasi tutti serenamente impegnati nel welfare famigliare si sono ritrovati per festeggiare i 60 anni dal diploma e, mediamente, 80 anni di età – scrivono del loro amarcord –.

È stata una bella occasione per ricordare le avventure scolastiche, i professori e gli anni di vita trascorsi nell’impegno profuso nella propria professione. Abbiamo rivissuto gli episodi descritti nel libro ‘Racconti di vita e di scuola’ costituito dalla biografie di molti di noi ex studenti reggiani, diplomati periti industriali e di quella del professor Luciano Corradini che è stato nostro insegnante di italiano, storia ed educazione civica e ci ha incoraggiato a scrivere questo ultimo compito in classe".

E concludono: "Con l’augurio che il futuro ci riservi tanti altri momenti di serenità e di vita, guardiamo avanti e preghiamo per nostre famiglie e per un mondo di pace".