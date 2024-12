Si è spenta a 97 anni. Mara Mariotti Baldi

Ieri mattina, nella chiesa cittadina di Santo Stefano, si sono svolti i funerali di Mara Baldi Mariotti, vedova di Renzo Baldi, che fu partigiano e, per tanti anni, consigliere comunale nella Sala del Tricolore.

Nata nel giugno del 1927 a Fabriano, Mara si era trasferita nella nostra città dopo il licenziamento del papà ferroviere da parte del governo fascista; fu una delle prime ragazze diplomate in ragioneria e poi lavorò come segretaria dell’onorevole Giuseppe Dossetti, entrando in contatto con personaggi di spicco del governo democristiano, partecipando in modo attivo alla ricostruzione dopo le macerie lasciate dalla seconda guerra mondiale.

I coniugi Baldi vissero a lungo a Parma dove il marito fu direttore dell’Inam (prima di passare alla guida della sede di Firemze), poi vice direttore generale dell’Istituto, fino alla scelta di uscire dall’ente per divenire consulente della Degfer e vice presidente delle Omi Reggiane. mentre Mara lavorò all’Inail avendo una fulgida carriera fino alla direzione dell’istituto stesso. Nel periodo di residenza parmense, Mara fondò la sezione cittadina del club Soroptimist per poi passare a quello reggiano una volta raggiunta la pensione e tornata a vivere in città.

"Mara - dice don Luca Grassi che ha officiato le esequie - era una figura femminile molto bella. Ricordo la sua grande fede: il mese scorso, ha sfidato il freddo per essere presente alla Messa delle Soroptimist, portando gioia e grandi sorrisi".

Cesare Corbelli