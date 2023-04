Si è spento Gaetano Paletta Era il ’cartolaio’ per antonomasia

BIBBIANO

Grande dolore a Bibbiano per la morte dell’ex commerciante Gaetano Paletta, deceduto nella sua abitazione a causa di una malattia all’età di 82 anni. Paletta, assieme alla moglie Anna Maria Bertolini, aveva gestito fino al dicembre 2017 un negozio di edicola, cartoleria, libreria e merceria in centro a Bibbiano. L’attività era stata avviata nel 1934 dai suoceri Ferruccio Bertolini e Angiolina Cervi che hanno operato fino al 1969. "Gaetano è stato un personaggio che è stato un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità bibbianese – dice il geometra Giangiacomo Papotti –. Aveva una capacità imprenditoriale notevolissima sempre svolta con grandissimo impegno e senso del dovere, qualità che unite ad una grande onestà, espletata assieme alla sua inseparabile moglie, li hanno segnati tra le persone perbene. Ha lasciando una profonda traccia di sé positiva e un esempio di bravo cittadino". I funerali giovedì alle 9.30 partendo dalle camere ardenti dell’ospedale di Montecchio per la chiesa parrocchiale di Bibbiano. La salma sarà poi accompagnata al cimitero di Coviolo per la cremazione. Domani alle 21 in chiesa a Bibbiano sarà recitato il rosario. L’82enne lascia la moglie Anna Maria, i figli Angela con Dimer e Daniele con Pier Luigi, le nipoti Carolina ed Ester, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate.

Matteo Barca