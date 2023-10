S’imbattono in uno sciame d’api. Due maratoneti all’ospedale

Punti da insetti due concorrenti della trail maraton Canossa-Vezzano, sono finiti all’ospedale. Gli atleti sono stati soccorsi dai sanitari della croce rossa di Casina in servizio sul percorso, ma era stato attivato per precauzione anche l’elisoccorso decollato dall’ospedale Maggiore di Parma. Entrambi, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti. L’episodio, a rischio shock anafilattico, è accaduto ieri mattina lungo il percorso della competizione matildica nei pressi di Votigno di Casina. I due podisti si sono imbattuti in uno sciame di api. Subito i due concorrenti hanno accusato disturbi di tipo allergico e hanno chiesto aiuto. Eseguito un primo trattamento antiveleno dall’equipe medica dell’elisoccorso, i due concorrenti sono stati portati con l’ambulanza della Croce Rossa all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per essere sottoposti alla disintossicazione.

