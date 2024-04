Simulata un’emergenza chimica. Esercitazione con pompieri e Cri

C’è stata anche una simulazione di incidente chimico all’esercitazione di Protezione civile di Croce Rossa (di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi) che si è svolta tra la Bassa Reggiana e Mantovana, con campo base al parco dei Salici di Reggiolo. Tra le attività anche una esercitazione per emergenza chimica coi vigili del fuoco, simulando un incidente con rilascio di ammoniaca e allestimento di una stazione di decontaminazione per il trattamento delle vittime. Vigili del fuoco e operatori di Croce rossa si sono confrontati sulle procedure impiegate per interagire al meglio, ciascuno secondo le proprie competenze, in caso di incidenti gravi. L’iniziativa ha coinvolto circa 350 volontari con attività di ricerca persone scomparse nella golena del Po, addestramento all’uso di motopompe idrauliche, montaggio tende e gestione del campo con una trentina di postazioni.