Sindaci e cittadini alla marcia per la pace

CASALGRANDEALBINEA

Albinea, Casalgrande e Quattro Castella hanno partecipato domenica alla marcia Perugia-Assisi straordinaria per la pace e la fraternità. Sul pullman, che ha portato una nutrita delegazione alla partenza, erano presenti per Albinea il sindaco Nico Giberti, il suo vice Mauro Nasi e l’assessore Mirella Rossi.

Per Casalgrande ha aderito il presidente del consiglio comunale Marco Cassinadri e per Quattro Castella l’assessore Sabrina Picchi e la consigliera comunale Serena Braglia. La marcia è partita da Perugia con i ragazzi delle scuole che reggevano lo striscione in testa al corteo con la scritta ‘Trasformiamo il futuro’ dedicata alla formazione e protagonismo dei giovani. In 10mila si sono messi in cammino per raggiungere Assisi.

"E’ dal 2010 – dice Marco Cassinadri – che l’amministrazione di Casalgrande dà la possibilità ai propri cittadini di partecipare insieme a questa importante manifestazione.

Non possiamo disinteressarci del mondo che ci circonda. Più ce ne disinteressiamo, più ci isoliamo, più saremo colpiti dai suoi drammi e meno riusciremo a cogliere le opportunità che ci offre.

Ci sono grandi problemi che non rispettano i confini nazionali e che si aggravano di giorno in giorno. Se continueremo ad essere miopi ed egoisti ci distruggeranno".

L’assessore Rossi di Albinea ha rimarcato che domenica "abbiamo rinsaldato la cultura della pace per un cammino mai interrotto.

Da tutti noi inoltre un corale sostegno e piena solidarietà alla Regione Emilia Romagna, provata dall’alluvione".

mat. b.