Stroncato da un malore in auto, addio all’ex gestore del bar ristorante di Rio Torbido

Era uscito ieri mattina, in auto, per portare il suo cane lupo a fare una passeggiata in campagna.

Ma è stato colpito da un malore e Valerio Ferri, 72 anni, non ha fatto neppure in tempo a uscire dalla vettura.

Scattato l’allarme, è accorso il figlio Fabio che ha tentato di rianimarlo, mentre veniva chiamato il 118. Poco dopo è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Casina, ma anche i tentativi del medico sono stati vani.

Ferri risiedeva con la famiglia a Migliara di Casina. Lascia nel dolore la moglie Anna Nobile, il figlio Fabio, nipoti, parenti e amici.

Valerio Ferri, da poco in pensione, è molto conosciuto in montagna anche perché ha gestito, con la moglie Anna, per oltre otto anni il bar ristorante di Rio Torbido, storico locale situato a lato della statale 63 tra la Bettola e Casina.

I funerali si svolgono domani (onoranze funebri Manfredi), partenza alle 10 dalla camera ardente dell’obitorio dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per il cimitero di San Cataldo di Modena, in attesa della cremazione, come da suo desiderio.

I familiari ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare domani alla cerimonia del loro congiunto.

s.b.