Tangenziale verso il completamento

Nuovo passo verso il completamento della tangenziale di Novellara, a cui manca un ultimo tratto per essere ultimata. Nei giorni scorsi il presidente della Provincia reggiana, Giorgio Zanni, ha firmato il decreto di approvazione dell’accordo di programma sottoscritto con il Comune di Novellara che apporta le varianti allo strumento urbanistico necessarie alla riprogrammazione dell’opera e, dunque, alla realizzazione del tratto dalla rotatoria di strada Valle all’incrocio con la Provinciale 5 per Reggiolo. Il decreto è giunto al termine di un percorso tecnico-amministrativo che nei mesi scorsi aveva previsto anche una consultazione pubblica in teatro. Dal prossimo 24 aprile, tutti gli atti relativi alla procedura saranno depositati e pubblicati sui siti Internet dei due enti, come da comunicazione con Bollettino ufficiale della Regione. Grazie a queste operazioni si potrà quindi procedere alla predisposizione e all’approvazione, da parte di Provincia e Comune, del progetto esecutivo ed all’avvio della procedura espropriativa così che la Provincia possa poi indire – si spera entro la fine dell’anno – la gara di appalto dei lavori dell’ultimo tratto di tangenziale.