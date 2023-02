"Tanti incidenti sul crinale? Il tempo sull’Appennino cambia molto rapidamente"

La procedura da seguire è rigida e scrupolosa. Prima di ogni volo, non solo è necessario un accurato controllo del mezzo, ma va svolta una importante fase di pianificazione. Al centro di tutto c’è la figura del pilota, che fra le altre cose deve stabilire se ci siano le condizioni minime da normativa per volare in sicurezza. Tanta è l’ansia delle ultime ore per la sorte del 61enne reggiano Ivano Montanari che era ai comandi dell’ultraleggero Eurostar partito da Reggio sabato di cui, pochi minuti dopo, si sono persi i contatti. La zona di ricerca fino ad ora battuta è l’Appennino al confine tra le province di Modena e Reggio. Grande conoscitore della zona, esperto di aviazione ed istruttore di volo Vds a motore è Fabio Venturelli, socio dell’Aero Club di Pavullo. E’ lui a spiegare nel dettaglio quali sono i possibili imprevisti e le manovre attuabili in caso di emergenza. Venturelli, prima di mettersi in volo che controlli si devono effettuare? " "C’è una prassi da seguire che si impara durante i corsi. Innanzitutto, va effettuata una pianificazione: in questa fase, è molto importante che il pilota sappia già dove deve andare e cosa fare. Poi bisogna definire se il volo...