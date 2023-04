Tari, Comune soddisfatto: "Aumenti calmierati Quest’anno più accertatori e soglie Isee più alte"

Aumenti "contenuti" per le tariffe dei rifiuti. Lo evidenzia il Comune, secondo cui per le utenze domestiche i rincari sono in media dimezzati rispetto all’inflazione reale (tra l’8 e il 9% tra il 2022 e il 2023). Le tariffe delle utenze non domestiche hanno invece subito variazioni differenziate a seconda delle categorie ma, dice ancora l’amministrazione, "gli incrementi sono stati tutti inferiori al tasso di inflazione con la possibilità poi per molte aziende di detrarre l’Iva al 10% e ridurre il costo effettivo". Gli aumenti "calmierati" sono il frutto anche delle politiche di lotta all’evasione che hanno permesso di recuperare dal 2019 ad oggi oltre 2 milioni. Atersir ha inoltre premiato il Comune con 476.000 euro per i risultati raggiunti dalla raccolta differenziata. Non a caso una delibera del Consiglio comunale aumenta gli agenti accertatori dai due del 2022 a sei nel 2023, "con un forte incremento delle multe". Si conferma l’attenzione agli impianti sportivi comunali, che potranno applicare una tariffa giornaliera anziché annua alle tribune utilizzate poche volte l’anno.

Grazie alla contrattazione sindacale si estendono le agevolazioni delle famiglie a basso reddito: lo sconto del 100% della quota variabile non misurata potrà infatti essere chiesto (dal 2 maggio al 31 luglio) dai nuclei con Isee fino a 15.000 euro (erano 12.500 nel 2022), indipendentemente dai figli a carico. Per chi ne ha quattro la soglia passa da 20 a 30.000 euro. Confermati per tutte le utenze i possibili risparmi derivanti dalla raccolta puntuale: una famiglia di 3 componenti che rispettano le vuotature minime risparmierà nel 2023 circa 18 euro. Il meccanismo premiante ha fatto sì che l’anno scorso l’83% delle famiglie reggiane sia stato ’virtuoso’. Respinti invece i documenti dei consiglieri di Coalizione civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli che chiedevano per il 2024 un piano di riscossione con quattro rate anziché tre e che fosse il Consiglio comunale a confrontarsi con Iren e Atersir sulle modalità delle riscossioni.